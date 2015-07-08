Фьюри: Я получил от Кличко все, что хотел, кроме проведения боя в Британии

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри доволен договоренностью с командой украинца Владимира Кличко о бое 24 октября в Дюссельдорфе.

Об этом он заявил в интервью Boxing News, пишет Champion.

"Братья Кличко хотели, чтобы все было, как они хотят, но мой промоутер Мик Хеннесси был готов выложить 8 миллионов фунтов стерлингов, и мы готовы были выйти на торги", - сказал он.

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"А в результате договоренности я получил все, что хотел, кроме проведения боя в Британии. Финансовая сторона меня полностью удовлетворяет, а про такие вещи как перчатки или выход на ринг я и не просил. Если с финансовой точки зрения выгоднее драться в Германии, на результат это не повлияет", - заявил Фьюри.

Как сообщал УНИАН, гонорар британца Тайсона Фьюри за бой с Владимиром Кличко может достичь отметки в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, бой Кличко с Фьюри должен состояться в Дюссельдорфе (Германия) 24 октября.