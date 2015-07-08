Президент "Севильи" рассказал о ситуации с трансфером Коноплянки

"Игрок подписал контракт, прошел медицинское обследование с разрешения своего клуба, и мы ожидаем, что "Днепр" даст согласие, что он игрок "Севильи". Мы очень рады, ведь он игрок, которого хотела половина клубов Европы. Мы сделали значительные усилия, но оно того стоит", - рассказал Хосе Кастро в комментарии Estadio Deportivo, передает prosport.tsn.ua.

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Как сообщил ранее отец Евгения Олег Коноплянка, "Севилья" дала им время до 10 июля, чтобы согласовать последние вопросы с "Днепром". Ведь личный контракт футболиста действует до 31 июля. То есть, Евгений Коноплянка может сейчас стать игроком "Севильи", если даст добро "Днепр", или же - 1 августа. Напомним, 11 августа "Севилья" сразится с "Барселоной" за Суперкубок Европы.