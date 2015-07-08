Украина завоевала бронзу на Универсиаде в исполнении мужской сборной по дзюдо

В матче за 3 место украинцы одолели команду из Польши.

Мужская команда Украины по дзюдо завоевала бронзовые награды на Универсиаде-2015, сообщает Champion. В "бронзовом" поединке украинцы победили Польшу - 3:2. Читайте такжеУкраинец Верняев стал чемпионом Универсиады в упражнениях на параллельных брусьях Напомним, в утешительном турнире украинская команда одолела сборную Литвы (4:1). Добавим, что эта награда стала восемнадцатой для Украины в медальном зачете.

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