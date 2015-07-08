Президент ФФУ положительно оценил шансы Киева принять финал Лиги Чемпионов-2018

Об этом в эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает Champion.

На такую инициативу позитивно смотрит и руководство УЕФА, заверил он после встречи с главой Европейского футбольного союза Мишелем Платини.

"Мы очень хорошо обсудили этот вопрос с Мишелем Платини. В этом направлении мы проработаем, и Киев не будет иметь с этим проблем. Надеюсь, наши болельщики должны понимать, что поддерживать команду нужно цивилизованно", - сказал Павелко.

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На вопрос, известно ли, кто будет конкурентом Киева в борьбе за финал ЛЧ-2018, глава ФФУ ответил: "Надеюсь, никого не будет".

Отмечается, что большой плюс для Киева - это проведение финала чемпионата Европы 2012 года, а вот минусом является выбегание болельщиков на поле, которые происходили в полуфинале лиги Европы после матча Днепр - Наполи и игры за кубок Украины между Динамо и Шахтером.

Но предложенные меры безопасности и гарантии организаторов должны сыграть свою весомую роль.

"Я надеюсь, что все поймут, что в Киеве серьезная заявка, ведь город недавно принимал финал Евро-2012. Будем надеяться, что все остальные страны и города поймут значимость именно Киева и поддержат, чтобы именно здесь был финал", - подытожил Павелко.