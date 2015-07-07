"Динамо" в товарищеском матче обыграло немецкий "Айнтрахт"

Сегодня, 7 июля, киевское Динамо в товарищеском матче одержало волевую победу над немецким Айнтрахтом.

Об этом сообщает Чемпион. Динамо (Киев) - Айнтрахт (Германия) 2:1 (0:1) Голы: 0:1 - Дюкер (25), 1:1 - Драгович (79), 2:1 - Сидорчук (90) Читайте такжеМатч за Суперкубок Украины "Динамо"-"Шахтер" состоится в Одессе - СаакашвилиДинамо: Шовковский (Рыбка, 46), Бурда (Драгович, 57), Хачериди (Ягодинскис, 46), Макаренко (Антунеш, 57), Вида (Данило Силва, 57), Буяльский (Велозу, 57), Ленс (Морозюк, 57), Гусев, Петрович (Рыбалка, 46), Гармаш (Сидорчук, 57), Кравец.

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