Тренера футбольной сборной Италии вызвали в суд

Процесс пройдет в итальянском городе Кремона. Кроме Антонио Конте перед судом предстанут еще 103 человека, в том числе футболисты, передает Би-би-си.

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Суд намерен рассмотреть громкое дело об организации договорных матчей в чемпионате Италии в сезоне 2010/2011. В то время Антонио Конте занимал пост главного тренера "Сиены", выступавшей в серии Б.

По мнению следствия, тренер скрыл информацию о договорном характере нескольких последних матчей того сезона, в которых "Сиена", уже обеспечившая себе выход в серию А, не имела турнирной мотивации.

Ранее Антонио Конте уже отбыл по этому делу четырехмесячную дисквалификацию. После возбуждения дела пошли слухи о возможной отставке специалиста с поста тренера сборной, однако итальянские футбольные власти это опровергли.