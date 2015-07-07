Кличко: Фьюри известен не боями, а своими словесными перепалками

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-3, 54 КО) высказался относительно боя с обязательным претендентом британцем Тайсоном Фьюри (24-0, 18 КО), который состоится в Дюссельдорфе (Германия) 24 октября, сообщает 24boxing.com.ua.

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"Я не смотрел так уж много боев Тайсона Фьюри. Думаю, он больше известен не боями, а своими спорами. Я слышал о нем, да и видел вживую, когда Эммануэль Стюарт привел его в мой тренировочный лагерь. Я видел его спарринги с другими ребятами, парочку раундов, но пока не могу сказать ничего конкретного. Думаю, мы встретимся на первой пресс-конференции и после нее я уже посмотрю, как он боксирует и что делает на ринге, для более точной оценки Фьюри, как соперника", - заявил Кличко.