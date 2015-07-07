Призовой фонд Суперкубка Украины составит миллион гривень

Генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов рассказал о предстоящем матче за Суперкубок Украины, который состоится на 14-го июля в Одессе и которым официально откроется новый сезон, а также проинформировал о призовом фонде предстоящего поединка, пишет Matchday.

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«Было много разговоров об этом матче, но сейчас могу сказать, что подготовка к поединку за Суперкубок идет полным ходом, - отметил Петр Иванов. - Что касается призового фонда, то ситуация не изменилась: миллион гривен, согласно Регламента, будет распределен между участниками матча - победителем и командой, которая проиграет. Первая получит 650 тысяч гривен, вторая - 350 тысяч».