Евробаскет-2015 мужская молодежная сборная Украины начала с разгромной победы

В группе C также играют Чехия, Россия и Испания.

Мужская молодежная сборная Украины (U-20) с уверенной победы стартовала на Евробаскете-2015. В первом поединке в Италии "сине-желтые" разгромили Польшу - 79:55, сообщает Champion. Читайте такжеПорошенко поручил правительству решить вопрос проведения Евробаскета-2017 в Украине Кроме этих сборных, в группе C играют Чехия, Россия и Испания. Украина: Антипов (21 + 12 подборов), Кобец (11), Приймак (11 + 9 подборов), Балабан (10 + 6 подборов).

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