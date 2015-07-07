Евробаскет-2015 мужская молодежная сборная Украины начала с разгромной победы

18:10, 07 июля 2015
Спорт
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В группе C также играют Чехия, Россия и Испания.

Україна розпочала Євробаскет з перемоги / eurohoops.net

Мужская молодежная сборная Украины (U-20) с уверенной победы стартовала на Евробаскете-2015.

В первом поединке в Италии "сине-желтые" разгромили Польшу - 79:55, сообщает Champion.

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Кроме этих сборных, в группе C играют Чехия, Россия и Испания.

Украина: Антипов (21 + 12 подборов), Кобец (11), Приймак (11 + 9 подборов), Балабан (10 + 6 подборов).

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