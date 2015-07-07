Тренер сборной Греции: В первом тайме Украина была гораздо сильнее

Тренер сборной Греции Яннис Гумас заявил, что его команде повезло реализовать свой первый опасный момент в матче с украинцами и выйти вперед перед перерывом.

"В первом тайме Украина была куда сильнее, владела мячом и упустила уйму шансов. Нам повезло реализовать свой первый же опасный момент и выйти вперед к перерыву", — цитирует Гумаса Football.ua со ссылкой на УЕФА.

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"Во втором тайме мы поменяли тактику, отрядили пять человек в оборону и лишили соперника пространства для атак. Мы плотно держали ряды и действовали на контрвыпадах, что помогло нам забить второй мяч. Это застолбило победу за нами", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, в рамках юношеского Евро-2015 украинцы уступили грекам со счетом 0:2.