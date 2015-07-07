На "Тур де Франс" масштабное падение вывело из строя нескольких лидеров гонки

В результате коллективного падения многие спортсмены получили многочисленные травмы, передает ТСН со ссылкой на Reuters. Одновременно упали около 20 велосипедистов, в том числе швейцарский велогонщик Фабиан Канчеллара, которому пришлось сойти с дистанции, хотя в общем зачете на тот момент он был лидером и ехал в желтой майке.

Фабиан Канчеллара написал в своем микроблоге, что чувствует себя хорошо, но получил несколько переломов, из-за которых не может продолжать участие в гонке. Представители спортсмена объяснили, что у швейцарца повреждены два позвонка в нижней части спины.

Из гонки после авария также выбыл француз Вильям Боннет, который повредил шею и теперь нуждается в операции. Травмы не дали продолжить заезд еще двум лидерам гонки: австралийцу Саймону Джеррансу и голландцу Тому Думоулину.