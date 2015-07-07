Кабмин планирует вдвое увеличить призовое вознаграждение для украинских спортсменов – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время коллегии Министерства молодежи и спорта заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Завтра Кабмин соберется на бюрократическое сборище. Среди разного рода формальных вещей, там будет принято правильное решение - вдвое увеличить призовое вознаграждение для всех наших спортсменов", - сказал он.