Кабмин планирует вдвое увеличить призовое вознаграждение для украинских спортсменов – Яценюк
15:43, 07 июля 2015Спорт
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Правительство планирует вдвое увеличить призовое вознаграждение для украинских спортсменов.
Фотоиллюстрация / noc-ukr.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время коллегии Министерства молодежи и спорта заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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"Завтра Кабмин соберется на бюрократическое сборище. Среди разного рода формальных вещей, там будет принято правильное решение - вдвое увеличить призовое вознаграждение для всех наших спортсменов", - сказал он.
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