Украинская команда саблистов завоевала серебро на Всемирной Универсиаде

Богдан Платонов, Дмитрий Раскосов, Евгений Стаценко и Юрий Цап завоевывают очередную награду для Украины.

Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях стала серебряным призером соревнований на Универсиаде в Корее. В финале украинские саблисты со счетом 42:45 уступили команде Франции, сообщает Champion. Читайте такжеУкраинец Верняев стал чемпионом Универсиады в упражнениях на параллельных брусьях Таблица XXVIII Всемирной летней Универсиады по фехтованию в командных соревнованиях (сабля) выглядит следующим образом: 1. Франция 2. Украина 3. Корея 3. Польша.

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