Украинская команда саблистов завоевала серебро на Всемирной Универсиаде
13:56, 07 июля 2015Спорт
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Богдан Платонов, Дмитрий Раскосов, Евгений Стаценко и Юрий Цап завоевывают очередную награду для Украины.
Украинцы завоевали серебро / Скриншот
Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях стала серебряным призером соревнований на Универсиаде в Корее.
В финале украинские саблисты со счетом 42:45 уступили команде Франции, сообщает Champion.
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Таблица XXVIII Всемирной летней Универсиады по фехтованию в командных соревнованиях (сабля) выглядит следующим образом:
1. Франция
2. Украина
3. Корея
3. Польша.
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