Украинская команда саблистов завоевала серебро на Всемирной Универсиаде

13:56, 07 июля 2015
Спорт
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Богдан Платонов, Дмитрий Раскосов, Евгений Стаценко и Юрий Цап завоевывают очередную награду для Украины.

Українці вибороли срібло / Скріншот

Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях стала серебряным призером соревнований на Универсиаде в Корее.

В финале украинские саблисты со счетом 42:45 уступили команде Франции, сообщает Champion.

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Таблица XXVIII Всемирной летней Универсиады по фехтованию в командных соревнованиях (сабля) выглядит следующим образом:

1. Франция

2. Украина

3. Корея

3. Польша.

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