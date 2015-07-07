Украинец Верняев стал чемпионом Универсиады в упражнениях на параллельных брусьях
12:50, 07 июля 2015Спорт
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Победный результат спортсмена: 16.000.
Олег Верняев / facebook.com/olympicua
Олег Верняев стал чемпионом Всемирной Универсиады в упражнениях на параллельных брусьях.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.
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Победный результат спортсмена: 16.000.
Как сообщал УНИАН, Олег Верняев сегодня, 7 июля, выиграл еще две медали на Универсиаде в Корее. В вольных упражнениях Верняев выиграл серебро, а на кольцах стал третьим.
Олег Верняев - чемпион Всемирной Универсиады в упражнениях на параллельных брусьях!Победный результат - 16.000!ГОРДОСТЬ!!!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 7 июля 2015 г.
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