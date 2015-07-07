Украинские гимнасты завоевали серебро и бронзу на Универсиаде
11:29, 07 июля 2015Спорт
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Украинские спортивные гимнасты завоевали еще две медали на Всемирной Универсиаде в Корее.
Радивилов и Верняев завоевали очередные награды/ facebook.com/olympicua
Об этом сообщается на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины и Национальной олимпийской сборной Украины в Facebook.
Сообщается, что в опорном прыжке Игорь Радивилов получает серебряную награду (15.149).
Кроме того, Олег Верняев в опорном прыжке получил бронзу (15.083).
Напомним, ранее гимнасты Верняев и Радивилов принесли Украине еще три медали на Универсиаде в Корее.
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