Украинские гимнасты завоевали серебро и бронзу на Универсиаде

11:29, 07 июля 2015
Спорт
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Украинские спортивные гимнасты завоевали еще две медали на Всемирной Универсиаде в Корее.

facebook.com/olympicua

Об этом сообщается на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины и Национальной олимпийской сборной Украины в Facebook.

Сообщается, что в опорном прыжке Игорь Радивилов получает серебряную награду (15.149).

Кроме того, Олег Верняев в опорном прыжке получил бронзу (15.083).

Напомним, ранее гимнасты Верняев и Радивилов принесли Украине еще три медали на Универсиаде в Корее.

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