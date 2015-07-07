Украинские гимнасты завоевали серебро и бронзу на Универсиаде

Об этом сообщается на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины и Национальной олимпийской сборной Украины в Facebook.

Сообщается, что в опорном прыжке Игорь Радивилов получает серебряную награду (15.149).

Кроме того, Олег Верняев в опорном прыжке получил бронзу (15.083).

Напомним, ранее гимнасты Верняев и Радивилов принесли Украине еще три медали на Универсиаде в Корее.