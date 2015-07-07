Универсиада: украинские спортсмены завоевали 4 серебряные медали в гребле

Украинская женская двойка-парная - Евгения Нимченко и Дарья Верхогляд - выиграла серебряную медаль в академической гребле. Золото завоевал экипаж из Литвы, бронза - у команды Беларуси, сообщает Champion.

XXVIII Всемирная летняя Универсиада

Кванджу, Республика Корея

Академическая гребля

Женская парная двойка

1. Литва 1:35.96

2. Украина (Евгения Нимченко, Дарья Верхогляд) 1:35.80

3. Беларусь 1:39.65

Украинская команда в составе Констянина Коновалова и Игоря Хмары также выиграла серебряную медаль в академической гребле. Золото - у дуэта из Италии, бронза - у японцев.

XXVIII Всемирная летняя Универсиада

Кванджу, Республика Корея

Академическая гребля

Двойка-парная

Мужчины

1. Италия 1:32.19

2. Украина (Константин Коновалов, Игорь Хмара) 1:31.12

3. Япония - 1:30.90

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Еще одну серебряную награду в соревнованиях по академической гребле завоевала мужская восьмерка (Андрей Михайлов, Юрий Иванов, Антон Бондаренко, Владислав Никулин, Александр Надтока, Артем Верестюк, Иван Довгодько, Игорь Хмара и Дмитрий Михай). Об этом сообщил НОК Украины на своей странице в Facebook.

"Серебряный" результат украинцев - 5:40.80.

Наталья Довгодько также стала серебряной призеркой в женской одиночке по академической гребле. Украинка показала результат 7:29.46 и финишировала на 2 месте.

Наталья Довгодько - серебряный призер Всемирной Универсиады в соревнованиях по академической гребле (женская одиночка)!Украинка показала результат 7:29.46 и финишировала на 2 месте.Молодец! Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 7 июля 2015 г.

В активе сборной Украины на Универсиаде теперь 3 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медали.