Сборная Украины по футболу U-19 проиграла Греции со счетом 2:0 (фото)

Украинская сборная по футболу U-19 в стартовой встрече финальной части молодежного Чемпионата Европы 2015 проиграла хозяевам турнира, команде Греции со счетом 2:0.

За греков на 20 минуте отличился Петрос Орфанидис и на 76 минуте Зисис Карахалиос.

Всего за матч украинцы нанесли 13 ударов в сторону ворот греков, 5 из которых - в створ. Команда Греции нанесла 7 ударов, 3 из которых попали в створ ворот.

Подопечные Александра Головко подали 8 угловых, и попали в 2 офсайда, против 2 угловых и 1 офсайда у молодежной сборной Греции.

Главный арбитр матча Энтони Тэйлор из Англии, не показал участникам матча ни одной желтой и красной карточки.

В следующих матчах группового этапа украинцы встретятся с командами Франции и Австрии.

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