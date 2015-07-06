Бой Кличко - Фьюри должен состояться 24 октября в Германии - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на обозревателя ESPN Дэна Рафаэля.

Фьюри является официальным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. Также Кличко-младший владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF.

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Как сообщал УНИАН, Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что команды чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Кличко и официального претендента на его титул по версии WBO британца Фьюри должны начать переговоры о бое 5 мая.