Бой Кличко - Фьюри должен состояться 24 октября в Германии - СМИ
21:05, 06 июля 2015Спорт
2003
Бой между Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри состоится 24 октября в немецком Дюссельдорфе.
Тайсон Фьюри и Владимир Кличко / twitter.com/Tyson_Fury
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на обозревателя ESPN Дэна Рафаэля.
Фьюри является официальным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. Также Кличко-младший владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF.
Читайте такжеБудущий соперник Кличко сравнил украинца с выставочной собакой
Как сообщал УНИАН, Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что команды чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Кличко и официального претендента на его титул по версии WBO британца Фьюри должны начать переговоры о бое 5 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter