Бой Кличко - Фьюри должен состояться 24 октября в Германии - СМИ

21:05, 06 июля 2015
Спорт
2003

Бой между Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри состоится 24 октября в немецком Дюссельдорфе.

Тайсон Ф'юрі і Володимир Кличко / twitter.com/Tyson_Fury

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на обозревателя ESPN Дэна Рафаэля.

Фьюри является официальным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. Также Кличко-младший владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF.

Читайте такжеБудущий соперник Кличко сравнил украинца с выставочной собакой

Как сообщал УНИАН, Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что команды чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Кличко и официального претендента на его титул по версии WBO британца Фьюри должны начать переговоры о бое 5 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter