Сборная Украины стартует на молодежном Евро-2015

Греция - Украина (20:30 по киевскому времени, Верия), передает football.sport.ua.

• Украина

Лучший результат на ЧЕ среди 19-летних: чемпион (2009)

Последнее участие в финальной стадии: 2014 (группа)

Главный тренер Александр Головко:

Для нас большая честь выступать на таком турнире. Игрокам очень важно показать свои лучшие качества. Мы собираемся дать шанс всем проявить себя, продемонстрировать свой характер и сильные стороны. Возможно, некоторые из них вскоре будут выступать в национальной команде.

Прогресс юношеского футбола в Украине обусловлен тремя факторами. Во-первых, качеством работы клубных академий. Во-вторых, ситуацией в Украине, из-за которой наш чемпионат покинуло много иностранных игроков, а украинские ребята получили больше шансов попасть в первые команды своих клубов. И в-третьих, большинство игроков этой сборной выступали в Юношеской лиге УЕФА.

• Греция

Лучший результат на ЧЕ среди 19-летних: второе место (2007, 2012)

Последнее участие в финальной стадии: 2012 (второе место)

Главный тренер Яннис Гумас:

Наша подготовка прошла хорошо. Мы не играли в официальных матчах в этом сезоне, так что проводили много спаррингов, чтобы держать футболистов в хорошей физической и психологической форме. Это было нелегко, но, думаю, мы на сто процентов готовы к этим матчам.

Очень важно, чтобы мы в это трудное для страны время сделали все для успеха. Ситуация в Греции влияет на всех, но мы должны добиться от игроков полной концентрации. Все команды, которые вышли в финальную часть, очень сильны. Они прошли два отборочных раунда, они - лучшие в Европе. Но и мы должны доказать, что заслуживаем играть в этом турнире.

Австрия - Франция (21:00 CET, Катерини)

Дисквалифицированы: Лукас Турш (Австрия) - Оливье Кемен, Нил Мопеи (Франция)

• Австрия

Лучший результат на ЧЕ среди 19-летних: полуфинал (2003, 2006, 2014)

Последнее участие в финальной стадии: 2014 (полуфинал)

Главный тренер Херманн Штадлер:

Мы гордимся, что попали в восьмерку лучших команд Европы. Это третий финальный турнир для нашей страны в текущем году, и мы постараемся достойно представить Австрию. Главное для нас - прогресс игроков. А главное качество для нас, австрийцев, это командный дух.

• Франция

Лучший результат на ЧЕ среди 19-летних: чемпион (2005, 2010)

Последнее участие в финальной стадии: 2013 (второе место)

Главный тренер Патрик Гонфалон:

Здесь созданы прекрасные условия для игры в футбол. Нашей главной задачей во время подготовительного периода было вывести игроков на пик формы. Парни готовились со своими клубами, так что у нас было не так много времени для совместной работы. Наша цель - помочь игрокам выйти на новый уровень. Хотя мы будем очень рады, если выиграем трофей и повторим то, что удалось нашей сборной 17-летних [победа на чемпионате Европы в мае].