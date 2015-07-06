В медальном зачете Универсиады Украина пока на восьмом месте
19:18, 06 июля 2015Спорт
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В активе украинской команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
На фото - украинский гимнаст Верняев, который добыл золото / facebook.com/oleg.verniaiev
Украина занимает восьмую ступеньку в медальном зачете на Всемирной летней Универсиаде 2015 года, пишет Champion.
В активе нашей команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
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Как сообщал УНИАН, 6-го июля украинские спортсмены завоевали два "золота" в гребле и спортивной гимнастике, а также серебряную и бронзовую награды в дзюдо.
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