В медальном зачете Универсиады Украина пока на восьмом месте

Украина занимает восьмую ступеньку в медальном зачете на Всемирной летней Универсиаде 2015 года, пишет Champion.

В активе нашей команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

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Как сообщал УНИАН, 6-го июля украинские спортсмены завоевали два "золота" в гребле и спортивной гимнастике, а также серебряную и бронзовую награды в дзюдо.