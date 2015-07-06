Украину на Европейском олимпийском фестивале представят 48 атлетов

С 26 июля по 1 августа в грузинском Тбилиси будет проходить XIII летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который соберет более 3800 сильнейших юных атлетов из 50 стран континента.

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Украину на этих престижных соревнованиях будут представлять 48 спортсменов, которые будут вести борьбу в 5 из 9 видов спорта: легкая атлетика, дзюдо, плавание, спортивная гимнастика, велоспорт.

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ЕЮОФ исповедует философию взрослых Игр, кроме олимпийской атмосферы, которую испытывают юные спортсмены – начиная от экипировки и заканчивая церемонией награждения, здесь присутствуют все традиционные атрибуты главных стартов четырехлетия: эстафета огня и его зажигание, поднятие флага, церемония открытия и закрытия Фестиваля, допинг-процедуры и тому подобное.

На XII ЕЮОФ, который проходил в голландском Утрехте в 2013 году, украинцы завоевали 14 наград, где 6 серебряных и 8 бронзового достоинства.

Следует отметить, что Европейские юношеские олимпийские фестивали – хорошая школа для будущих побед. Именно испытав свои силы на Фестивалях, атлеты покоряют новые высоты. В частности, призеры прошлого ЕЮОФ-2013 – пловцы Андрей Хлопцов и Марина Колесникова завоевали золотую и бронзовые медали I Европейских игр 2015 года в Баку.