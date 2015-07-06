Серена Уильямс обыграла сестру и вышла в 1/4 финала Уимблдона

17:45, 06 июля 2015
Спорт
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Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла сестру Винус Уильямс в матче четвертого круга Уимблдона и вышла в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" в Лондоне. 

Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, передает Би-би-си. В следующий раунд турнира также вышла россиянка Мария Шарапова - в матче четвертого круга он обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счетом 6:4, 6:4.

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Ранее в понедельник путевку в четвертьфинал завоевали еще две американки. Мэдисон Кис в матче четвертого круга победила Ольгу Говорцову из Беларуси, а Коко Вандевэй выиграла у представительницы Чехии Люси Шафаржовой.

Общий призовой фонд Уимблдонского турнира составляет 26 млн 750 тыс. фунтов.

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