Украинские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Универсиаде в Корее

Украинская дзюдоистка Татьяна Левицкая выиграла пятую награду украинцев на Всемирной Универсиаде в Корее, сообщает Champion.

В полуфинале в весе до 52 кг Левицкая уступила японке Ушио Мако, а в бронзовой схватке одолела Тэну Сикич из Хорватии.

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Украинский дзюдоист Дмитрий Канивец выиграл серебряную медаль на Универсиаде.

В весе до 73 кг в финале Канивец проиграл корейцу Ан Чангриму.

Для Украины эта медаль Канивца стала шестой в медальном зачете и первой серебряной.