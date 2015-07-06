Украинские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Универсиаде в Корее

14:41, 06 июля 2015
Спорт
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Дмитрий Канивец и Татьяна Левицкая пополнили актив украинцев на две медали.

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Украинская дзюдоистка Татьяна Левицкая выиграла пятую награду украинцев на Всемирной Универсиаде в Корее, сообщает Champion.

В полуфинале в весе до 52 кг Левицкая уступила японке Ушио Мако, а в бронзовой схватке одолела Тэну Сикич из Хорватии.

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Украинский дзюдоист Дмитрий Канивец выиграл серебряную медаль на Универсиаде.

В весе до 73 кг в финале Канивец проиграл корейцу Ан Чангриму.

Для Украины эта медаль Канивца стала шестой в медальном зачете и первой серебряной.

Наш Дмитрий Канивец – серебряный призер Всемирной Универсиады в соревнованиях по дзюдо!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 июля 2015 г.
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