Универсиада: украинки завоевали золото в гребле

13:15, 06 июля 2015
Спорт
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Украина завоевала очередное "золото" на XXVIII Всемирной летней Универсиаде в корейском Кванджу.

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Победу в академической гребле получил экипаж женской четверки в составе Натальи Ковалевой, Натальи Довгодько, Евгении Нимченко и Дарины Верхогляд, передает Champion.

Эта награда стала третьей для Украины на Универсиаде.

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Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.

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XXVIII Всемирная летняя Универсиада

Кванджу, Республика Корея

Академическая гребля

Четверка-парная

Женщины

1. УКРАИНА - 7:05.28

2. Польша - 7:09.42

3. Китай - 7:13.94

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