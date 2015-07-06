Универсиада: украинки завоевали золото в гребле
13:15, 06 июля 2015Спорт
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Украина завоевала очередное "золото" на XXVIII Всемирной летней Универсиаде в корейском Кванджу.
Украинки завоевали золото в гребле / facebook.com/olympicua
Победу в академической гребле получил экипаж женской четверки в составе Натальи Ковалевой, Натальи Довгодько, Евгении Нимченко и Дарины Верхогляд, передает Champion.
Эта награда стала третьей для Украины на Универсиаде.
Як нагороджували наших чемпіонок Всесвітньої Універсіади у змаганнях з академічного веслування - жіночу четвірку розпашну без рульової!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 липня 2015 р.
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XXVIII Всемирная летняя Универсиада
Кванджу, Республика Корея
Академическая гребля
Четверка-парная
Женщины
1. УКРАИНА - 7:05.28
2. Польша - 7:09.42
3. Китай - 7:13.94
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