Киевское Динамо потеряло ключевого игрока
10:30, 14 апреля 2008Спорт
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Полузащитник вернется в строй не раньше августа
Медобследование показало, что у полузащитника Динамо Олега Гусева, который не смог доиграть матч против Таврии, разрыв крестоообразных связок.
Сейчас обсуждается вопрос о проведении операции в Австрии. По самым оптимистическим прогнозам, Олег сумеет вернуться в строй не раньше августа.
Безусловно, это крайне болезненная потеря как для Динамо, так и для сборной Украины - в обеих командах Олег является признанным лидером, отмечает Корреспондент.
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