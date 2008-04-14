Киевское Динамо потеряло ключевого игрока

Медобследование показало, что у полузащитника Динамо Олега Гусева, который не смог доиграть матч против Таврии, разрыв крестоообразных связок.

Сейчас обсуждается вопрос о проведении операции в Австрии. По самым оптимистическим прогнозам, Олег сумеет вернуться в строй не раньше августа.

Безусловно, это крайне болезненная потеря как для Динамо, так и для сборной Украины - в обеих командах Олег является признанным лидером, отмечает Корреспондент.