Украинский гимнаст Верняев завоевал золото на Универсиаде-2015

Украина получила третью золотую медаль на XXVIII Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Кванджу, Республика Корея.

Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

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Чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев стал победителем в личном многоборье. Он выиграл с результатом 92,075 балла.