Украинский гимнаст Верняев завоевал золото на Универсиаде-2015
13:30, 06 июля 2015Спорт
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Чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев стал победителем в личном многоборье.
Олег Верняев / facebook.com/oleg.verniaiev
Украина получила третью золотую медаль на XXVIII Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Кванджу, Республика Корея.
Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.
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Чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Олег Верняев стал победителем в личном многоборье. Он выиграл с результатом 92,075 балла.
Олег Верняев добывает «золото» Всемирной Универсиады в многоборье по спортивной гимнастике!Чемпионский результат – 92.075.ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!Posted by НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team on 6 июля 2015 г.
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