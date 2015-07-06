Луческу о трансфере своих футболистов в "Милан" и "Баварию": сожалею, что такие игроки уходят

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал трансферы Дугласа Косты и Луиса Адриано, передает пресс-служба ФК "Шахтер".

"«Бавария» реализовала очень хороший трансфер. Они подписали одного из лучших молодых футболистов в мировом футболе. Я очень горжусь тем, что Дуглас будет защищать цвета такого клуба-гранда. Он очень красиво поступил, когда приехал попрощаться с «Шахтером», с каждым игроком в отдельности и со всеми вместе. Это говорит о характере и воспитании. У Косты есть весь набор качеств, необходимых для того, чтобы добиться успеха в «Баварии»: великолепный дриблинг, высокая скорость, отличные удары. Это универсальный исполнитель – может играть как на правом, так и на левом фланге", - заявил Луческу.

Также тренер отметил, что Коста заслужил быть в компании титулованных Роббена и Рибери.

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"Уверен, болельщики «Баварии» его полюбят. Для «Шахтера» же минувший сезон выдался не очень хорошим, так как у нас не было возможности выступать на домашнем стадионе. Постоянно играли на выезде… Неудивительно, что в такой ситуации хорошие футболисты хотят уйти", - добавил он.

"То же самое могу сказать и об Адриано: «Милан» сделал хороший трансфер и получил высококлассного исполнителя. Считаю, что итальянский чемпионат поможет Луису хорошо проявить себя и закрепиться в национальной сборной. Он один из тех, кто редко получает травмы. Мощный исполнитель, отлично играет на втором этаже. Несмотря на то что он невысокий, Адриано действует так, как при росте около двух метров! Сражается за мяч в штрафной, всегда ищет возможности для реализации, настоящий бомбардир. Это отличный трансфер для «Милана». Сожалею, что такие игроки уходят", - заявил он.

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По словам Луческу, ему бы хотелось оставить Косту и Адриано в "Шахтере", но сегодня чемпионат Украины не может предложить этим игрокам по-настоящему высокий футбольный уровень. Топ-футболисты отказываются играть в таком чемпионате. Поэтому вполне естественно, что игроки переходят в более сильные лиги.