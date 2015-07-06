Футболист "Днепра" попал в список потенциальных звезд Евро-2015

Полузащитник днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Валерий Лучкевич попал в список восьми игроков чемпионата Европы 2015 года среди 19-летних, которые могут стать звездами турнира.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Список составил официальный сайт УЕФА накануне старта чемпионата, который принимает Греция.

"Хотя Лучкевичу всего 19 лет, этот правофланговый футболист сыграл заметную роль в кампании "Днепра" в Лиге Европы, где его клуб дошел до финала. Быстрый, напористый, энергичный. Может действовать как в обороне, так и в средней линии", - пишут эксперты УЕФА.

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Чемпионат Европы стартует 6 июля матчем Греция - Украина.

Среди других наших соперников в группе А - Австрия и Франция.

Потенциальные звезды Евро-2015:

Группа А

Кингсли Коман - Франция

Марко Квасина - Австрия

Петрос Орфанидис - Греция В

Валерий Лучкевич - Украина

Группа B

Тимо Вернер - Германия

Рамиль Шейдаев - Россия

Абдельхак Нури - Нидерланды

Марко Асенсио - Испания