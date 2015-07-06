В новом сезоне "Ильичевец" будет играть в Мариуполе

В новом сезоне в Первой лиге мариупольский Ильичевец будет играть в Мариуполе.

Об этом заявил новый главный тренер мариупольского клуба Валерий Кривенцов, передает Champion.

"Да, здесь спокойно. Не слышно выстрелов. Город живет своей жизнью. Спортивная составляющая Мариуполя - на высоком уровне, есть идеальные поля, много площадок и прекрасный манеж. Есть все, чтобы коллектив играл в Премьер-лиге. В случае ухудшения ситуации мы имеем запасной вариант, но надеемся, что все будет нормально", - отметил он.

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"Я благодарен руководству клуба, что решили проблему домашних выступлений команды, очень важно, чтобы Ильичевец мог проводить встречи в родных стенах", - цитирует тренера официальный сайт клуба.