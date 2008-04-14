Команда Блохина потерпела очередное поражение

В России завершился 5-й тур футбольной премьер-лиги:

Результаты воскресных матчей:

Зенит - Крылья Советов 1:1

Динамо - Спартак (Москва) 4:3

Луч-Энергия - Сатурн 0:0

Локомотив - Терек 2:0

Результаты субботних матчей

Химки - Рубин 0:4

Амкар - Москва 2:0

Томь - Шинник 2:1

ЦСКА - Спартак (Нальчик) 0:1

Команда Олега Блохина провела очередной невзрачный матч, и потерпела очередное поражение.

Можно попытаться проанализировать работу Олега Блохина в футбольном клубе Москва, но для начала стоит взглянуть в турнирную таблицу первенства. А в ней все четко и ясно – команда украинского тренера занимает последнее место, и этим все сказано, отмечает Football.ua. На данный момент оценка работы бывшего наставника нашей национальной сборной – твердая двойка, даже принимая во внимание все около футбольные моменты, как то травмы большинства игроков стартового состава.

Источники сообщают, что кресло под украинским специалистом уже шатается. Более того, поиск возможной замены уже начат, пока, впрочем, никого ни к чему не обязывающий.