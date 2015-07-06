Команда США стала чемпионом мира по женскому футболу
08:33, 06 июля 2015Спорт
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Сборная США по женскому футболу стала чемпионом мира. В финальном матче в канадском Ванкувере американки обыграли сборную Японии со счетом 5:2.
REUTERS
Футболисткам из Соединенных Штатов удалось забить в ворота соперниц сразу четыре гола подряд в течение первых 15 минут игры, сообщает Русская служба ВВС.
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Это третья победа женской сборной США в истории мирового первенства и первая с 1999 года.
Первый чемпионат мира по футболу среди женщин был проведен в 1991 году и с тех пор проводится с периодичностью один раз в 4 года.
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