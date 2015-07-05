Сыновья Андрея Шевченко стали призерами детского теннисного турнира в Британии (фото)
Второй сын Кристиан стал победителем турнира для 10-летних.
Дети легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко делают первые успешные шаги в спорте. Правда, сыновья решили не идти по стопам звездного отца, отдав предпочтение теннису.
Так, второй сын Шевченко Кристиан стал победителем детского теннисного турнира для 10-летних в Уотфорде, Англия, пишет "Сегодня".
Старший сын футболиста Джордан на том же турнире в возрастной категории 12-летних занял третье место.
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Об этом на своей странице в facebook сообщил спонсор первых ракеток Украины Сергея Стаховского и Элины Свитолиной Юрий Сапронов, который принял участие в турнире в качестве рефери.
После завершения турнира Сапронов провел встречу против 9-летнего Кристиана, а судьей матча выступил сам Шевченко.
Судил детский полуфинал в Уотфорде.(Деревня под Лондоном).До 12 лет 3-е место занял Джордан Шевченко.До 10 лет - 1 ме...Posted by Sapronov Yuri on 5 липня 2015 р.