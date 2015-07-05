Блаттер обвинил две страны в давлении на ФИФА

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Блаттер утверждал, что бывший президент Франции Николя Саркози и бывший президент Германии Кристиан Вульф пытались повлиять на представителей своих стран в ФИФА перед голосованием.

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Согласно решению Международной федерации футбола, в 2018 году чемпионат мира должен пройти в России, в 2022 году - в Катаре.

Блаттер, в отношении которого ФБР проводит расследование в связи с обвинениями в коррупции, заявил, что устал оправдываться за то, что было ему неподконтрольно.