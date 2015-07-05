Блаттер обвинил две страны в давлении на ФИФА
15:05, 05 июля 2015Спорт
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Президент ФИФА Зепп Блаттер обвинил Францию и Германию в оказании политического давления и стремлении повлиять на выбор стран, принимающих чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.
Блаттер утверждал, что бывший президент Франции Николя Саркози и бывший президент Германии Кристиан Вульф пытались повлиять на представителей своих стран в ФИФА перед голосованием.
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Согласно решению Международной федерации футбола, в 2018 году чемпионат мира должен пройти в России, в 2022 году - в Катаре.
Блаттер, в отношении которого ФБР проводит расследование в связи с обвинениями в коррупции, заявил, что устал оправдываться за то, что было ему неподконтрольно.
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