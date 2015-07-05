Первая медаль на Универсиаде: украинец Фролов завоевал золото в плавании

Сергей Фролов получил в копилку Украины первую награду на корейской Всемирной летней Универсиаде 2015 года.

Украинец победил в плавании на 800-метровке вольным стилем, сообщает Champion.

В финал Фролов квалифицировался с третьим временем, но в решающем заплыве улучшил его почти на десять секунд.

Сергей не очень удачно начал и некоторое время следовал четвертым и третьим, но, начиная с середины дистанции, он вышел на вторую строчку.

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Решающим стал рывок украинца на заключительных 150 метрах, когда он опередил британца Джея Леллиотта.

XXVIII Всемирная летняя Универсиада

Кванджу, Республика Корея

Плавание

Мужчины

800 м, вольный стиль

1. Сергей Фролов (Украина) - 7:50.28

2. Джей Леллиотт (Великобритания) - 7:50.97

3. Аяцугу Хирайи (Япония) - 7:52.77