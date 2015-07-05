Тимощук определился с новым футбольным клубом (фото)
Украинский футболист теперь будет играть за казахстанский Кайрат.
Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук определился со своим новым клубом.
Футболист перебрался в Казахстан и продолжит карьеру в Кайрате.
Эту информацию подтверждают как казахстанские СМИ, так и официальная страница УЕФА в Твиттере, сообщает Champion.
Контракт рассчитан на 1,5 года.
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На своей странице в Твиттере Анатолий уже поблагодарил Зенит, его фанатов и Санкт-Петербург.
Спасибо @zenit_spb и фанатам @landscrona спасибо @SPbNow#СпасибоПетербург#Зенит#SaintP#НашеИмяЗенит#FCZenitpic.twitter.com/8bwwAoW4HW
— Anatoliy Tymoshchuk (@Timo_44) July 5, 2015
Напомним, Тимощук побывал на матче Кайрата, но потом появилась информация, что его в этом клубе не будет.