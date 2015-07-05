Тимощук определился с новым футбольным клубом (фото)

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук определился со своим новым клубом.

Футболист перебрался в Казахстан и продолжит карьеру в Кайрате.

Эту информацию подтверждают как казахстанские СМИ, так и официальная страница УЕФА в Твиттере, сообщает Champion.

Контракт рассчитан на 1,5 года.

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На своей странице в Твиттере Анатолий уже поблагодарил Зенит, его фанатов и Санкт-Петербург.

Напомним, Тимощук побывал на матче Кайрата, но потом появилась информация, что его в этом клубе не будет.