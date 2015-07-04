Киев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги Чемпионов-2018
21:51, 04 июля 2015Спорт
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Киев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
Киев претендует на финал Лиги чемпионов-2018 / dynamo-kiev.com
Об этом порталу Сhampion.ua сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
"В рамках визита в штаб-квартиру УЕФА я передал все необходимые документы по поводу кандидатуры Киева в качестве претендента на проведение финала Еврокубка", - сказал глава ФФУ.
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Отметим, за исключением финала Евро-2012, матчи подобного уровня в Украине еще не проводились.
Финал Лиги Чемпионов-2016/17 состоится в Кардиффе.
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