Киев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги Чемпионов-2018

21:51, 04 июля 2015
Спорт
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Киев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

НСК

Об этом порталу Сhampion.ua сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"В рамках визита в штаб-квартиру УЕФА я передал все необходимые документы по поводу кандидатуры Киева в качестве претендента на проведение финала Еврокубка", - сказал глава ФФУ.

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Отметим, за исключением финала Евро-2012, матчи подобного уровня в Украине еще не проводились.

Финал Лиги Чемпионов-2016/17 состоится в Кардиффе.

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