Китаянка стала первой чемпионкой Универсиады-2015
15:38, 04 июля 2015Спорт
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В прыжках в воду с трамплина высотой 1 м она показала результат 286,20 балла.
Китай стал первым победителем Универсиады / flickr.com/photos/bribri
Китайская прыгунья в воду Шуансюе Чжэн стала первой чемпионкой летней Универсиады-2015, которая проходит в южнокорейском Кванджу, передает Спорт.
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В прыжках в воду с трамплина высотой 1 м она показала результат 286,20 балла. Второе место заняла Нами Ким из Южной Кореи (274,95). Замкнула тройку призёров ещё одна представительница Китая Мэньгчэнь Сунь (272,85).
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