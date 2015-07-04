Китаянка стала первой чемпионкой Универсиады-2015

Китайская прыгунья в воду Шуансюе Чжэн стала первой чемпионкой летней Универсиады-2015, которая проходит в южнокорейском Кванджу, передает Спорт.

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В прыжках в воду с трамплина высотой 1 м она показала результат 286,20 балла. Второе место заняла Нами Ким из Южной Кореи (274,95). Замкнула тройку призёров ещё одна представительница Китая Мэньгчэнь Сунь (272,85).