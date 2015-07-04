Украинские арбитры проведут финальный матч женского Кубка мира

Арбитр Екатерина Монзуль и ассистент арбитра Наталья Рачинская получили назначение на главный матч женского Кубка мира 2015 года, который проходит в Канаде.

Об этом в комментарии Чемпиону сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Финал между сборными США и Японии, который состоится 5 июля в Ванкувере в 16:00 по местному времени (или 6 июля в 02:00 по киевскому времени), поручили провести украинским арбитрам.

Напомним, что в четвертьфинале мундиаля Монзуль и Рачинская уже работали на матче с участием сборной Японии. Тогда нынешние финалистки минимально победили австралиек – 1:0.