Украинские арбитры проведут финальный матч женского Кубка мира
12:43, 04 июля 2015Спорт
808
Финал между сборными США и Японии, который состоится 5 июля в Ванкувере в 16:00 по местному времени (или 6 июля в 02:00 по киевскому времени), поручили провести украинским арбитрам.
Екатерина Монзуль / Фото УНИАН
Арбитр Екатерина Монзуль и ассистент арбитра Наталья Рачинская получили назначение на главный матч женского Кубка мира 2015 года, который проходит в Канаде.
Об этом в комментарии Чемпиону сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Финал между сборными США и Японии, который состоится 5 июля в Ванкувере в 16:00 по местному времени (или 6 июля в 02:00 по киевскому времени), поручили провести украинским арбитрам.
Напомним, что в четвертьфинале мундиаля Монзуль и Рачинская уже работали на матче с участием сборной Японии. Тогда нынешние финалистки минимально победили австралиек – 1:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter