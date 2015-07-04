В Черкассах начался Чемпионат Украины по триатлону среди молодежи
10:15, 04 июля 2015Спорт
526
В Черкассах также пройдет 4-й этап всеукраинских соревнований «Детская триатлонная лига».
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
В Черкассах сегодня в Долине роз стартовал Чемпионат Украины по триатлону в эстафетах микст (молодежь).
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, также в Черкассах пройдет 4-й этап всеукраинских соревнований «Детская триатлонная лига».
Читайте такжеОбъявлены виды спорта, которые будут представлены в программе I Европейских игр-2015
Соревнования будут продолжаться два дня.
Справка УНИАН. Триатлон – олимпийский вид спорта, который включает в себя три составляющие: плавание, езду на велосипеде и бег.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter