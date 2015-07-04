В Черкассах начался Чемпионат Украины по триатлону среди молодежи

В Черкассах сегодня в Долине роз стартовал Чемпионат Украины по триатлону в эстафетах микст (молодежь).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, также в Черкассах пройдет 4-й этап всеукраинских соревнований «Детская триатлонная лига».

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Соревнования будут продолжаться два дня.

Справка УНИАН. Триатлон – олимпийский вид спорта, который включает в себя три составляющие: плавание, езду на велосипеде и бег.