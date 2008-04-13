Результаты 25 тура чемпионата Украины по футболу

Металлист вошел в "тройку"

Завершились сегодняшние матчи 25-го тура Чемпионата Украины по футболу. Металлург (З) - Металлист 0:2 (Девич 25, 76) Кривбасс - Закарпатье 1:1 (Мотуз 43 - Платон 67) ФК Харьков - Заря 0:1 (Храмцов 73) С учетом матчей состоявшихся накануне: Днепр - Шахтер 1:3 (Назаренко 29 пен. - Брандао 8, Рац 44, Луис Адриано 55) Металлург (Д) - Нефтяник 2:1 (Аилтон 83 Аракелян 90 - Каракевич 88) Динамо - Таврия 3:0 (Алиев 3, Кравец 5, Гиоане 55) Черноморец - Арсенал 0:1 (Селезнев 63) Карпаты - Ворскла 1:2 (Кобин 89 - Кравченко 21, Янузи 68), - изменилась лидерская тройка: Динамо - 58 очков, Шахтер - 56, игра в запасе, Металлист - 52 очка. У Днепра 51 очко. Таврия - 37, Черноморец - 36, Металлург (З) - 33, Арсенал - 31, Карпаты - 29, Кривбасс - 28, Ворскла и Металлург (Д) - по 26, Заря - 24, игра в запасе, ФК Харьков - 23, Нефтяник - 22, Закарпатье - 18 очков.

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