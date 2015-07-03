Во Львове начинается велопробег для незрячих спортсменов

Об этом сообщает ТСН.ua.

4 июля во Львове стартует Всеукраинский Благотворительный велопробег "Вижу! Могу! Помогу!" при участии незрячих людей, который продлится 30 дней.

Зрячие и незрячие велосипедисты вместе преодолеют 2000 километров на велосипедах-тандемах. Кроме того, 3 июля в "Сенсотеке" состоится открытие выставки скульптур зрячих и незрячих начинающих мастеров.

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Во время благотворительного велопробега пройдет сбор средств для обустройства во Львове первой в Украине "Сенсотеки" - пространства для досуга и неформального инклюзивного образования зрячей и незрячей молодежи.

Проект поддержали посольство Америки в Киеве, Министерство социальной политики Украины, Львовский городской совет, Украинское общество слепых, Благотворительный фонд Ростислава Мельника, Украинское национальное объединение Канады и другие.