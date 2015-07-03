Долгополов и Свитолина вылетели с Уимблдона

Свитолина уступила австралийке Кейси Деллакуа. Проиграв первую партию на тай-брэйке, во второй Элина сумела взять только 3 гейма - 6:7, 3:6. Долгополов 3 часа и 23 минуты соперничал с хорватом Иво Карловичем, сеяным на турнире под №23, пишет ZN.UA. Карлович сделал 53 эйса, а решилось все только в пятом сете, который прилично затянулся - 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(4), 11:13. Напомним, в прошлом году украинцы в одиночном разряде продвинулись на Уимблдоне немного дальше: Долгополов и Стаховский сумели добраться до третьего круга.

В парном разряде Надежда Киченок, выступавшая вместе с сербкой Бояной Йовановски, не сумела преодолеть первый раунд. А вот Ольга Савчук в паре с румынкой Моникой Никулеску прошли во второй круг, обыграв сестер Плишковых из Чехии - 6:4, 6:4. Кроме того, в третий круг вышла пара Людмила Киченок/Мона Бартел (Германия), обыгравшая сестер Родионовых из Австралии - 6:3, 3:6, 6:4.