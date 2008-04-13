Челси отдает Шевченко в аренду... Угадайте, в какой клуб

Андрей Шевченко все же в Милане. Украинский форвард возвращается на Сан-Сиро. По всей видимости – аренда на год. С лета. Очень похоже на то, как лондонцы избавлялись от не заигравших у них "итальянцев" - Креспо и Верона… Нехорошая дорога. Неприятная.

Переговоры велись давно и трудно. Челси хотел отбить хоть что-нибудь из своих 50 миллионов, которые вывалили за выстраданный хозяином переход Шевы... Верить ли в воскрешение Андрея? Обязательно. Иначе что мы за болельщики. Иначе что мы за люди, что моментально забываем хорошее и только злорадствуем – ага, миллионер! А вот тебе, чтоб жизнь медом не казалась!

Несомненно одно – сборной Украины хуже не будет. Андрею – скорее всего, лучше. Уж точно не хуже. «Челси»? Во-первых, не так уж много людей волнует судьба этого клуба. Во-вторых – тоже не хуже…

Футбол.ua