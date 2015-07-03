Коноплянка станет игроком "Севильи": футболист и клуб достигли согласия о подписании контракта

04:40, 03 июля 2015
Спорт
4029

Испанский футбольный клуб "Севилья" и экс-игрок "Днепра" Евгений Коноплянка достигли согласия о подписании контракта при отсутствии медицинских противопоказаний у футболиста.

twitter.com/SevillaFC

Об этом сообщается на официальном сайте "Севильи", пишет ТСН.

В испанском клубе 25-летнего Коноплянку называют одной из жемчужин континентального футбола и одним из самых привлекательных предложений на международном трансферном рынке за яркий сезон, проведенный в "Днепре". В "Севилье" напомнили, что он помог днепропетровскому клубу дойти до финала Лиги Европы, где играл именно против этой испанской команды.

Читайте такжеПрезидент ФК "Бешикташ": "Коноплянка трижды отказал нам"

В прошлом сезоне Коноплянка сыграл 42 официальных матча и забил восемь голов.

Как сообщал УНИАН, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока считается испанская "Севилья".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter