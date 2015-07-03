Коноплянка станет игроком "Севильи": футболист и клуб достигли согласия о подписании контракта

Об этом сообщается на официальном сайте "Севильи", пишет ТСН.

В испанском клубе 25-летнего Коноплянку называют одной из жемчужин континентального футбола и одним из самых привлекательных предложений на международном трансферном рынке за яркий сезон, проведенный в "Днепре". В "Севилье" напомнили, что он помог днепропетровскому клубу дойти до финала Лиги Европы, где играл именно против этой испанской команды.

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В прошлом сезоне Коноплянка сыграл 42 официальных матча и забил восемь голов.

Konoplyanka está en Sevilla para pasar el reconocimiento важную информацию http://t.co/RrnsIdCgSp#SevillaFCpic.twitter.com/QPnJG3GmAJ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 2, 2015

Как сообщал УНИАН, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока считается испанская "Севилья".