Лучший бомбардир "Шахтера" продан в "Милан" за 8 миллионов евро

Об этом сообщается на сайте ФК «Шахтер».

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Луиса за годы, проведенные в команде, за забитые мячи и установленные рекорды», - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что мюнхенская «Бавария» купит футболиста донецкого «Шахтера» Дугласа Косту за 35 миллионов евро.