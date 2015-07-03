Лучший бомбардир "Шахтера" продан в "Милан" за 8 миллионов евро
00:45, 03 июля 2015Спорт
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"Шахтер" и "Милан" согласовали детали перехода бразильского нападающего в итальянский клуб.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте ФК «Шахтер».
Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Луиса за годы, проведенные в команде, за забитые мячи и установленные рекорды», - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что мюнхенская «Бавария» купит футболиста донецкого «Шахтера» Дугласа Косту за 35 миллионов евро.
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