Маркевич: Мы действительно стали нацией. Предыдущие 23 года мы спали

Об этом главный тренер "Днепра" рассказал изданию UA.football.

"У нас другое государство. Чувствую это повсюду, куда бы не приехал. А что творилось в Киеве, когда мы играли с "Наполи"? Люди съехались со всей Украины, потом тысячами из всех уголков нашей страны ехали, чтобы поддержать нас в Варшаве. Мы действительно стали нацией. Предыдущих 23 года мы спали. Всем было комфортно, думали, что как-то пронесет. Не пронесло. Сейчас все по-другому. Я со своей стороны как могу так какую-то частичку в нашу общую борьбу вкладываю. Верю, что эта война закончится как можно скорее. Там гибнут наши лучшие ребята. Вот что страшно. О времени, когда эта война закончится и больше никто не будет к нам совать свой нос, мечтаю больше, чем о победе", - признался Маркевич.

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Также он подчеркнул, что является украинцем "до мозга костей", хотя большую часть своей карьеры проработал на востоке.

"Я украинец до мозга костей. Украина для меня – это самое главное, что может быть. Я же проработал больше на востоке, чем на западе. Все мы одинаковые. Просто на востоке разговорным обычно является русский. Однако я везде говорил на русском и меня за это не упрекал никто. Да и вообще я в свой адрес не слышал кривого слова ни в Кривом Роге, ни в Запорожье, ни в Харькове, ни в Днепропетровске. Пришел к выводу, что на востоке мне легче работать. Потому что там очень хорошие, открытые люди. И вся Украина такая. Больше всего же радует то, что сейчас мы стали такой нацией, которой уже не возьмет никто", - подчеркнул тренер.