Маркевич: Мы действительно стали нацией. Предыдущие 23 года мы спали
Мирон Маркевич признался, что больше всего мечтает, чтобы поскорее закончилась война на востоке Украины.
Об этом главный тренер "Днепра" рассказал изданию UA.football.
"У нас другое государство. Чувствую это повсюду, куда бы не приехал. А что творилось в Киеве, когда мы играли с "Наполи"? Люди съехались со всей Украины, потом тысячами из всех уголков нашей страны ехали, чтобы поддержать нас в Варшаве. Мы действительно стали нацией. Предыдущих 23 года мы спали. Всем было комфортно, думали, что как-то пронесет. Не пронесло. Сейчас все по-другому. Я со своей стороны как могу так какую-то частичку в нашу общую борьбу вкладываю. Верю, что эта война закончится как можно скорее. Там гибнут наши лучшие ребята. Вот что страшно. О времени, когда эта война закончится и больше никто не будет к нам совать свой нос, мечтаю больше, чем о победе", - признался Маркевич.
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Также он подчеркнул, что является украинцем "до мозга костей", хотя большую часть своей карьеры проработал на востоке.
"Я украинец до мозга костей. Украина для меня – это самое главное, что может быть. Я же проработал больше на востоке, чем на западе. Все мы одинаковые. Просто на востоке разговорным обычно является русский. Однако я везде говорил на русском и меня за это не упрекал никто. Да и вообще я в свой адрес не слышал кривого слова ни в Кривом Роге, ни в Запорожье, ни в Харькове, ни в Днепропетровске. Пришел к выводу, что на востоке мне легче работать. Потому что там очень хорошие, открытые люди. И вся Украина такая. Больше всего же радует то, что сейчас мы стали такой нацией, которой уже не возьмет никто", - подчеркнул тренер.