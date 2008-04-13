Бойцы МЧС спасли четырех спортсменов

12 апреля вблизи села Дубино Сколевского района Львовской области во время областных соревнований по технике водного туризма, участие в которых принимают 92 человека, в воду упали четверо спортсменов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие были спасены сотрудниками Львовского горного поисково-спасательного отряда МЧС.