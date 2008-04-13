Бойцы МЧС спасли четырех спортсменов
13:40, 13 апреля 2008Спорт
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Водный туризм - дело рискованное
12 апреля вблизи села Дубино Сколевского района Львовской области во время областных соревнований по технике водного туризма, участие в которых принимают 92 человека, в воду упали четверо спортсменов.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие были спасены сотрудниками Львовского горного поисково-спасательного отряда МЧС.
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