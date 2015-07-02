Львов начал процедуру подачи заявки на проведение Чемпионата мира по шахматам среди женщин

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня городской голова Львова Андрей Садовый, министр молодежи и спорта Игорь Жданов и председатель Федерации шахмат Украины Игорь Капустин подписали заявку на проведение во Львове матча за мировую женскую шахматную корону. Заявка будет направлена в ФИДЕ.

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Львов предлагает провести матч в феврале или марте 2016 года.

Организационные вопросы должны быть решены до 15 августа 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 18 июня президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов во время брифинга во Львове заявил, что хотел бы провести матч за звание чемпионки мира именно во Львове, поскольку в Пекине уже было много международных шахматных событий. Он добавил, что сейчас ФИДЕ не получила заявки от Львова, но продлило срок подачи заявок. На сегодня поступила лишь официальная заявка от шахматной федерации Китая на проведение матча за звание чемпионки мира в Пекине.

На сегодня чемпионкой мира по шахматам является львовянка Мария Музычук. Должен состояться матч-реванш с китаянкой.

Рассматривается несколько дат проведения матча – это конец 2015 года или начало 2016 года.