Олимпийцам запретят держать флажки Тибета даже в своих комнатах

Спортсмены, использующие символику Тибета на Олимпийских играх, будут дисквалифицированы и обязаны покинуть Пекин. При этом, как сообщили представители оргкомитета Олимпийских игр в Пекине, запрет на тибетскую символику распространяется также на территорию олимпийской деревни, где будут проживать спортсмены. Он коснется даже тех, кто разместит тибетский флаг или иную символику в своей комнате. В оргкомитете отметили, что подобные действия со стороны спортсменов будут расцениваться как провокационная пропаганда, передает SkyNews.