Шесть украинцев, включая Павелко, вошли в составы комитетов УЕФА
Шесть украинцев вошли в постоянные комитеты УЕФА.
Комитет национальных ассоциаций: Андрей Павелко
Комитет по стадионам и безопасности: Владимир Генинсон
Комитет по футзалу и пляжному футболу: Сергей Владыко
Комитет по лицензированию клубов: Владимир Чорно-Иванов
Апелляционная инстанция: Ольга Жуковская
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция: Анна Бордюгова.
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Также football.ua отмечает, что Денис Лутюк вошел в состав рабочей группы административных экспертов, а Евгений Столитенко – в комиссию по вопросам массового футбола.
Виктор Парадников, Владимир Генинсон, Владимир Чорно-Иванов, Петр Иванов, Анна Бордюгова, Светлана Шкиль и Сергей Лисенчук будут делегатами УЕФА. Игорь Ищенко, Лучано Лучи, Василий Мельничук, Владимир Петров – наблюдателями арбитража. Максим Бецко – офицером допинг-контроля, а Анатолий Бузник – техничным инструктором.