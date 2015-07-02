Шесть украинцев, включая Павелко, вошли в составы комитетов УЕФА

Комитет национальных ассоциаций: Андрей Павелко

Комитет по стадионам и безопасности: Владимир Генинсон

Комитет по футзалу и пляжному футболу: Сергей Владыко

Комитет по лицензированию клубов: Владимир Чорно-Иванов

Апелляционная инстанция: Ольга Жуковская

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция: Анна Бордюгова.

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Также football.ua отмечает, что Денис Лутюк вошел в состав рабочей группы административных экспертов, а Евгений Столитенко – в комиссию по вопросам массового футбола.

Виктор Парадников, Владимир Генинсон, Владимир Чорно-Иванов, Петр Иванов, Анна Бордюгова, Светлана Шкиль и Сергей Лисенчук будут делегатами УЕФА. Игорь Ищенко, Лучано Лучи, Василий Мельничук, Владимир Петров – наблюдателями арбитража. Максим Бецко – офицером допинг-контроля, а Анатолий Бузник – техничным инструктором.